19 собак погибли при пожаре в приюте для животных в Тверской области. При этом волонтеры утверждают, что это был поджог, требуя проверки, сообщает Baza .

ЧП произошло минувшей ночью в приюте «Шанс на жизнь». Пожар уничтожил пять вагончиков, где жили больные животные, которых забрали с улицы для лечения и реабилитации. Пламя было настолько сильным, что в соседней ветклинике сработала сигнализация. Три питомца чудом выжили, но их состояние остается крайне тяжелым и нестабильным из-за сильного отравления угарным газом.

Сотрудники МЧС предполагают, что причиной могло быть короткое замыкание в проводке. Однако вызванный сотрудниками приюта электрик утверждает, что на месте действовала тройная защита от замыканий. По словам владелицы приюта, некоторых местных жителей не устраивало соседство с животными. В связи с этим волонтеры предположили, что это был поджог. Они планируют привлечь полицию для проверки.

Кроме того, в пожаре сгорели медикаменты, подстилки и корм. Приют обратился к неравнодушным гражданам с просьбой о помощи и собирает средства, в том числе на наем ночных охранников.

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