Юная москвичка может лишиться зубов из-за неправильного ухода за брекетами

Семья 10-летней девочки из Москвы должна будет заплатить 2,5 млн рублей для восстановления ее зубов из-за неправильного ухода за брекетами, установленными в стоматологической клинике без лицензии, сообщает Mash .

В 2023 году Лере установили скобы для выпрямления зубов. В 2024 году их сняли, после чего провели временную цементацию вместо полноценного лечения и выписали. Через несколько дней Лера начала испытывать сильную боль, но клиника отказалась помочь и запретила семье приезжать. В результате пришлось обратиться в стационар Морозовской больницы.

Врачи диагностировали сильное кариозное разрушение зубов. Причиной стало отсутствие профессиональной гигиены в труднодоступных местах. одители Леры подали в суд на клинику, которая отрицает, что девочка когда-либо проходила лечение, и утверждает. Это якобы подтверждает отсутствие документов. Однако, по словам матери Леры, в архиве сохранился план лечения с перечнем врачей и медкарта девочки.

Заседания в Черемушкинском районном суде Москвы постоянно переносят из-за неявки ответчиков и «нехватки доказательств». Медэкспертиза не назначена, а состояние зубов Леры продолжает ухудшаться. Девочка может потерять несколько зубов.

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