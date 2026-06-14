Москвичи пожаловались на ночной шум и пыль со стройки ЖК Republic

Жители ближайших к стройке домов рассказали, что ночью регулярно ведутся строительные работы, а в дневное время на районе сильная запыленность. Жалобы на нарушения уже направлялись в надзорные органы. Мосгосстройнадзор перенаправил обращение в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

В ведомстве сообщили о проведении административных разбирательств, однако, как утверждают заявители, изменений после этого пока не произошло.

«Стройка ведется в ночное время суток, а днем от нее идет неимоверная пыль. МГСН переправил обращение в ДПиООС, там сообщили об административных разбирательствах, но, как видим, воз и ныне там. Каждый раз, когда идет шум, мы звоним в полицию, но, видимо, никто и ничего не делает», — отметил житель соседнего дома.

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