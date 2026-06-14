Власти разводят руками: краснодарцы недовольны работой ливневок из-за потопов

На несколько дней районы Краснодара уже ожидаемо уходят под воду. Из-за перегруженности ливневой канализации вода заходит в подвалы многоэтажек, а местами смешивается с канализационными стоками, сообщает 93.RU .

Местные власти разводят руками и в очередной раз заявляют об аномальных осадках.

«Аномальных дождей не было очень давно. Лет 15 точно такого объема осадков по всему краю не было. У нас 330 мм выпало при средней норме 60–65. Представляете, какая величина», — заявлял глава Краснодара Евгений Наумов.

При этом градоначальник считает, что краснодарская система водоотведения все же справляется с аномальными осадками.

После каждого сильного дождя улицы Краснодара уходят под воду. Особо сложная обстановка сохраняется в Музыкальном микрорайоне. Местные жители закономерно выражают недовольство ситуацией.

«Доплыли… Сочувствую всем, кто переехал в этот город», «Такого еще не было, чтобы так плохо работали ливневки», «Город опять затопило. Неожиданно, правда?», «Это просто издевательство. Надо уже в Следственный комитет писать» — возмущаются горожане в соцсетях.

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