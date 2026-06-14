Ефимов: на западе Москвы строят 17 домов по программе реновации

ЗАО стал пятым по числу возводящихся объектов по программе реновации — на данный момент в семи районах округа идет строительство 17 домов, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общая площадь возводимых ЖК в ЗАО составляет свыше 900 тыс. кв. м.

«В ЖК предусмотрено около 8,5 тыс. квартир, в том числе 116 специально оборудованных для маломобильных граждан. Суммарная жилая площадь составляет примерно 512 тыс. кв. м. Новоселы получат квартиры в готовом виде – с чистовой отделкой, сантехникой, люстрами и другими необходимыми элементами быта. Во дворах будет выполнено комплексное благоустройство», – передает слова Ефимова пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Первые этажи в домах по реновации проектируются нежилыми. Там находятся сквозные входные группы, просторные лифтовые холлы, комнаты консьержей, места для хранения детских колясок, а также коммерческие помещения, в которых смогут открыться востребованные у жильцов объекты инфраструктуры.

В департаменте градостроительной политики добавили, что на западе столицы больше всего зданий возводится в Очаково-Матвеевском районе: 5 домов тут рассчитаны на более чем 3 тыс. квартир. Также 4 дома строятся в Фили-Давыдкове, 3 – в Можайском районе, 2 – в Солнцеве и по одному дому – в Кунцеве, Филевском Парке и Проспекте Вернадского.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как современные технологии позволяют быстрее строить жилье по реновации.

Больше информации о программе реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.