В Сочи торговые центры начали переделывать в апартаменты из-за падения спроса

Снижение спроса на торговые площадки привело к тому, что помещения сочинских торговых центров все чаще переоборудуют под апартаменты. Похожая ситуация наблюдается и в других российских городах, сообщают « Известия ».

Как рассказал основатель и управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский, сейчас освобождаются значительные площади в ТЦ, на которых создаются термы, бизнес-парки, лечебные, спортивные и культурные заведения. В том числе, по его словам, там могут появляться и блоки апартаментов, как правило, для временного проживания.

Местные жители считают такое переформатирование нарушением. Они намерены обратиться в прокуратуру.

Однако младший научный сотрудник Субтропического научного центра РАН Алексей Дьяконов уверен, что конверсия коммерческих площадей будет только расти. По его мнению, сложившаяся ситуация говорит о глубоком кризисе в сфере торговой недвижимости.

