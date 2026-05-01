Жюри Венецианской биеннале полностью ушло в отставку

Международное жюри 61-й Венецианской биеннале «В минорных тональностях» полностью ушло в отставку, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте мероприятия.

Это жюри было отобрано художественным руководителем биеннале Койо Куо. В него входили Соланж Оливейра Фаркас, Зои Батт, Эльвира Дьянгани Осе, Марта Кузма и Джованна Заппери.

Как пишет «Российская газета», такое решение жюри приняло из-за попыток Евросоюза запретить участие в выставке представителей РФ.

Организаторы биеннале пояснили, что любая страна, признанная Итальянской Республикой, может подать заявку на участие. Так как павильон, возведенный в 1914 году в историческом парке Джардини, принадлежит России, то этой стране требовалось только направить уведомление о желании участвовать в мероприятии. При этом Венецианская биеннале отвергает любые формы исключения или цензуры культуры и искусства.

В итоге программа выставки была урезана, на ней вручат только две награды — за лучшего международного участника, лучшего национального художника. Само вручение перенесено с 9 мая на 22 сентября. Выбирать лучших будут посетители выставки, они смогут отдать свой голос за художников из всех государств-участников, включая РФ и Израиль.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.