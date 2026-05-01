Автомобиль с телами трех мужчин нашли в ручье в Подмосковье

Автомобиль с телами трех человек обнаружили в ручье вблизи населенного пункта Прозорово в Волоколамском городском округе, сообщает РЕН ТВ .

«Все трое погибших — мужчины. Их возраст — 35, 38 и 40 лет», — заявил источник телеканала.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

