Автомобиль с телами трех мужчин нашли в ручье в Подмосковье
Автомобиль с телами трех человек обнаружили в ручье вблизи населенного пункта Прозорово в Волоколамском городском округе, сообщает РЕН ТВ.
«Все трое погибших — мужчины. Их возраст — 35, 38 и 40 лет», — заявил источник телеканала.
В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее житель Подмосковья застрелил знакомого из револьвера, расчленил тело и спрятал его в лесу, чтобы скрыть следы преступления.
