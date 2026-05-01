Ветеран Свистунов: до программы «Герои Подмосковья» не было опыта на госслужбе

Ветеран СВО Вадим Свистунов в беседе с РИАМО заявил, что благодаря региональной программе «Герои Подмосковья» получил свой первый опыт на государственной службе.

«Я очень благодарен за возможность пройти стажировку в Ленинском городском округе. В первую очередь, конечно, нужно поблагодарить Верховного главнокомандующего (ВС РФ-ред.) Владимира Путина за эту инициативу, губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева, и наставника — Каторова Станислава Анатольевича», — сказал участник программы.

Он подчеркнул, что глава Ленинского городского округа является человеком с большим опытом на госслужбе. В ходе изучения процессов он помогал и подсказывал лично, а также подключал своих заместителей и других сотрудников администрации, чтобы «прощупать» на практике, как все действительно работает.

«Одно дело — когда тебе рассказывают, и совсем другое — когда ты выходишь „на землю“, в реальный муниципалитет», — заключил Свистунов.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.