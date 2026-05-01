Медведев вспомнил, как в 90-е «какие-то черти» выкупали детсады под офисы

Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поделился воспоминаниями о том, как в 1990-е годы в РФ здания детских садов выкупали под офисы, это привело к разрушению сети садов и яслей, сообщает РИА Новости .

В пятницу Дмитрий Медведев и вице-премьер РФ Татьяна Голикова посетили Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова в Петербурге. Они пообщались с сотрудниками центра, в беседе затронули тему нехватки ясельных групп.

«Я отлично помню, что в 90-е, я тогда жил в нашем родном городе, вот как не проходишь мимо детского сада, там офис. Сидят какие-то черти, значит, выкупили за 3 копейки детский сад, и там, значит, деньги зарабатывают», — поделился Медведев.

Он добавил, что данные действия привели к разрушению сети детских садов и их последующей нехватке для горожан. И с тех пор власти эту задачу решают.

