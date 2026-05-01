Голикова: российские студентки в декрете могут получить почти 100 тыс рублей

Заместитель председатель российского правительства Татьяна Голикова заявила, что родившие ребенка студентки и аспирантки теперь могут получить пособие до 96 тыс. рублей, сообщает «Абзац» .

Она объяснила, что размер выплат определяется на основе регионального прожиточного минимума. Ее средний размер увеличился в четыре раза, составив почти 100 тыс. рублей.

При этом зампред правительства напомнила, что меру поддержки ушедших в декрет студентов российских вузов ввели недавно.

Ранее стало известно, что россиянок, не планирующих иметь ребенка, могут направить к психологу, чтобы сформировать «положительные установки на рождение детей».

