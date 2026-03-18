Россиянок, не планирующих иметь ребенка, могут направить к психологу

Минздрав рекомендовал направлять не желающих иметь детей россиянок к психологу

Женщин, не планирующих иметь ребенка, могут направить к психологу, чтобы сформировать «положительные установки на рождение детей», сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

Согласно «Методическим рекомендациям по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста с целью оценки репродуктивного здоровья», женщинам предлагают пройти анкетирование для оценки их репродуктивного здоровья. В анкете, в частности, россиянок спрашивают о желаемом количестве детей, включая уже родившихся.

Если пациентка отмечает «0», то ее «рекомендовано направить на консультацию медицинского психолога с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей».

Ранее в Госдуме призвали исключить искусственное прерывание беременности без медицинских показаний из перечня услуг, оказываемых по полису ОМС, так как демография — вопрос национальной безопасности.

