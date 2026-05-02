В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадала женщина

В результате атаки БПЛА ВСУ на село Зиборовка Шебекинского округа Белгородской области пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на платформе Max.

Женщина получила слепые осколочные ранения и закрытый перелом руки. Пострадавшую госпитализировали.

В селе Новая Таволжанка БПЛА атаковал припаркованный автомобиль, а в городе Шебекино беспилотник повредил фасад социального объекта. Кроме того, в селе Рождественка после атаки беспилотника сгорел частный дом, в селе Косилово два FPV-дрона уничтожили трактор.

Ранее в Ивановской Лисице Грайворонского округа Белгородской области украинский беспилотник ударил по работающему в поле трактору. Мужчина, находившийся за рулем техники, был ранен.

