сегодня в 22:54

В Подмосковье в результате падения обломков беспилотника погиб мужчина

В Подмосковье, в деревне Чернево Волоколамского округа после падения обломков БПЛА погиб мужчина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале .

«К сожалению, в деревне Чернево Волоколамского округа погиб 77-летний мужчина. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь», — сообщил он.

По его словам, над Московской областью сбили 6 БПЛА — над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной.

Ранее сообщалось, что представители киевского режима, начиная с ночи,предпринимают попытки с помощью дронов атаковать Москву, но дежурные средства ПВО успешно справляются с атакой.

