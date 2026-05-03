В результате стрельбы в Лондоне пострадали 4 человека

В результате стрельбы из автомобиля в Лондоне пострадали 4 человека, в том числе пенсионер, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

«Четыре человека, включая пенсионера, были доставлены в больницу после выстрелов, сделанных из автомобиля на юге Лондона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 4 человека получили пулевые ранения. Один из пострадавших, молодой человек в возрасте 25 лет, находится в тяжелом состоянии.

Подозреваемых в стрельбе пока не задержали.