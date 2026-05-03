В 13 регионах России средняя пенсия превысила 30 тыс. рублей

В марте 2026 года средний размер пенсии свыше 30 тыс. рублей среди неработающих граждан зафиксирован в 13 регионах России, сообщает ТАСС .

Среди этих регионов — Хабаровский край (30 тыс.), Карелия (31,5 тыс.), Архангельская область (32,5 тыс.), Коми (32,7 тыс.), Якутия (34,4 тыс.), Сахалинская область (34,8 тыс.), Мурманская область (35,4 тыс.), Ямало-Ненецкий АО (37,8 тыс.), Ханты-Мансийский АО (38,3 тыс.), Магаданская область (39 тыс.), Камчатский край (39,3 тыс.), Ненецкий АО (39,8 тыс.), Чукотский АО (43,7 тыс.).

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что часть пенсионеров получит майскую пенсию досрочно — до 30 апреля 2026 года из-за праздничных дней.

Социальный фонд переносит сроки зачисления из‑за нерабочих дней с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая 2026 года. Досрочная выплата коснется граждан, которым деньги поступают через банк и чья обычная дата зачисления приходится на период с 1 по 4 мая.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.