Часть россиян получит майскую пенсию до 30 апреля

Социальный фонд переносит сроки зачисления из‑за нерабочих дней с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая 2026 года. Досрочная выплата коснется граждан, которым деньги поступают через банк и чья обычная дата зачисления приходится на период с 1 по 4 мая.

«Досрочная выплата касается тех, кому деньги приходят через банк и у кого обычная дата зачисления попадает на период с 1 по 4 мая. Такие граждане получат майскую пенсию до 30 апреля 2026 года автоматически, без заявления. Правило распространяется на все виды пенсий, включая страховые по старости, по инвалидности, социальные и накопительные. Если вместе с пенсией идут иные суммы от СФР, они также поступят досрочно. Почтовая доставка работает в обычном режиме, выдача пенсий в отделениях и на дому начнется с 2 или 3 мая и продлится до 25 мая по графику конкретного отделения», — уточнил депутат.

Он подчеркнул, что двойной выплаты не будет.

«В апреле на счет может прийти сначала апрельская сумма по своему графику, затем майская авансом, а в мае за тот же период повторного зачисления уже не будет. Общего повышения для всех пенсионеров в мае также не предусмотрено. Страховые пенсии подняты с 1 января 2026 года на 7,6%, включая выплаты работающим пенсионерам. Пенсии по государственному обеспечению и социальные увеличены с 1 апреля 2026 года на 6,8%», — сказал Говырин.

Доплаты возможны при исполнении 80 лет, установлении I группы инвалидности, наличии иждивенца или подтверждении северного либо сельского стажа. Отдельно предусмотрена выплата ко Дню Победы — 10 тыс. рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Ее перечислят вместе с пенсией без заявления.

