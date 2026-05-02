Очередной дрон сбит на подлете к Москве

Дежурные средства ПВО ликвидировали вражеский беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал в соцсетях Собянин.

На момент публикации заметки информации о пострадавших или разрушениях, полученных в ходе падения обломков дрона Вооруженных сил Украины, не поступало.

Это не первая попытка противника атаковать Москву 2 мая. Представители киевского режима, начиная с ночи, предпринимают попытки с помощью дронов атаковать город, но дежурные средства ПВО успешно справляются с атакой.

