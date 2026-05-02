Уиткофф и Кушнер перенесли визит на Украину

Посланники президента США Дональда Трампа, Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер отложили поездку на Украину в связи с отсутствием прогресса в мирных переговорах с Россией. Визит мог стать лишь символическим, сообщает ТАСС со ссылкой на The Kyiv Independent.

Украинский чиновник сообщил изданию, что содержательности в переговорах пока нет. На решение повлияло и закрытое небо Украины. Делегации пришлось бы добираться до Киева поездом. А это, как отметил чиновник, тяжело для Уиткоффа. В чем именно — не уточняется.

Украинский президент Владимир Зеленский накануне дал интервью Bloomberg. Он заявил, что представители Трампа не ответили на приглашение посетить Киев. Судя по всему, контакты зашли в тупик.

Администрация США пока не комментирует ситуацию. Переговоры о мирном урегулировании не продвигаются. Киев настаивает на своей формуле мира. Москва отвергает ее. Запад ищет выход, но конкретных решений пока нет. На данный момент визит американских эмиссаров отложен на неопределенный срок.

