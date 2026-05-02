Сбит еще один БПЛА ВСУ: в Шереметьеве ограничили прием и отправку самолетов
Фото - © РИА Новости
Сотрудники аэропорта Шереметьево принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими государственными органами. Причина в введении временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.
Могут вноситься изменения в расписание некоторых рейсов.
Меры приняли для обеспечения безопасности пассажиров.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в МАКС в 14:22 сообщил об уничтожении еще одного беспилотника ВСУ, летевшего на Москву. Его обломки упали на землю.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.