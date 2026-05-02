Германия улучшает порты для отправки танков в рамках подготовки к войне

Власти Германии приступили к масштабной подготовке гражданской инфраструктуры к потенциальному вооруженному конфликту в Европе. По данным агентства Bloomberg, ключевым объектом модернизации стал порт Бремерхафен, расположенный на побережье Балтийского моря, сообщает РИА Новости .

В проект инвестируют 1,35 миллиарда евро из государственного бюджета для укрепления погрузочных платформ. Обновление мощностей необходимо для обеспечения транспортировки тяжелой военной техники к предполагаемым линиям фронта. Подразумеваются, в том числе 60-тонные танки Leopard.

Реализация данной инициативы проходит в условиях острого дефицита средств в бюджете национальной армии. Из-за нехватки финансирования руководство ФРГ вынуждено привлекать к работам частный сектор.

Однако взаимодействие с коммерческими компаниями осложняется бюрократическими процедурами и отсутствием налаженных каналов прямой связи между военным ведомством и бизнесом. Несмотря на эти трудности, Берлин рассматривает проект как стратегически важный этап подготовки страны к возможным боевым действиям.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.