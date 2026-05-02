МВД: в России за год уничтожили 104 тонны конопли

За прошлый год в России уничтожили больше сотни тонн конопли. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Только за 2025 год на незаконных полях сожгли 104,1 тонны каннабиса, сообщает Baza .

Для сравнения: в 2024 году силовики уничтожили 56 тонн, а в 2022 году — всего 25,2 тонны. Конопляные плантации растут гораздо медленнее, чем их сжигают. Силовики нашли 49,5 тысячи квадратных метров запрещенных посевов против 42,9 тысячи годом ранее. Разница небольшая, а вот объем уничтоженной травы вырос почти вдвое.

На этом фоне МВД фиксирует рекорд за восемь лет: общее число наркопреступлений в 2025 году взлетело до 114 тысяч. Каннабис и каннабиноиды прочно держатся в тройке лидеров по объему изъятий. Лидирует синтетика — 17,6 тонны. На втором месте каннабисная группа — 11,8 тонны. Замыкает тройку марихуана — 7,4 тонны.

Цифры показывают, что борьба с наркотиками идет все жестче. Россия продолжает ужесточать контроль, а дилеры — искать новые схемы. Статистика 2025 года — очередной виток в этой гонке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.