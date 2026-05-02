Синоптики раскрыли, когда в Московском регионе начнется сезон весенних гроз

Гидрометцентр: 5 мая в Москве и области возможны гроза и 25-градусная жара

В Москве и Московской области 5 мая ожидается первая с начала текущего года гроза. Она будет сопровождаться резкими порывами юго-западного ветра до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Метеорологическое явление затронет лишь отдельные районы региона. При этом в прошлом году открытие грозового сезона произошло значительно раньше — 23 апреля.

Днем 5 мая в столице столбики термометров поднимутся до отметки от плюс 23 до плюс 25 градусов. В Подмосковье температура составит от плюс 20 до плюс 25 градусов.

Ночь на 5 мая также обещает быть теплой: в мегаполисе воздух прогреется от плюс 11 до плюс 13 градусов, в то время как в областных населенных пунктах температурные показатели будут колебаться в диапазоне от 8 до 13 градусов тепла.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.