Билеты возвращают: власти США отказались спасать Spirit Airlines от банкротства

Крупный лоукостер из Соединенных Штатов Spirit Airlines официально заявил о сворачивании своей деятельности. Решение было принято после того, как руководству компании не удалось достичь соглашения с властями США о выделении экстренной финансовой помощи, сообщает ТАСС .

В официальном заявлении перевозчика подчеркивается, что работа прекращается. Все запланированные рейсы аннулированы.

Авиакомпания обязалась произвести автоматический возврат средств клиентам, которые оплачивали билеты с помощью банковских карт. Пассажирам, совершавшим покупку через сторонние туристические агентства, необходимо самостоятельно обратиться по месту приобретения.

В середине апреля Bloomberg писало, что финансовый крах компании может произойти на фоне резкого роста издержек, вызванного подорожанием авиационного топлива. Увеличение цен на энергоносители эксперты связывают с военным конфликтом США и Израиля с Ираном, начавшегося 28 февраля.

Авиакомпания рассчитывала получить от американских властей около 500 млн долларов. Предполагалось, что в обмен на эти средства правительство получит право на выкуп до 90% акций лоукостера после стабилизации его финансового положения.

