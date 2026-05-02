Папа Римский назначит нового архиепископа в Москве. Об этом сообщил генеральный викарий архиепархии священник Кирилл Горбунов. Сроки назначения определит сам понтифик. В Ватикане не называют точную дату, сообщает ТАСС .

Занимавший вышеуказанный пост глава архиепархии Божией Матери в Москве Павел Пецци подал в отставку. Он руководил католической общиной столицы несколько лет. Теперь его место займет другой иерарх.

По словам Горбунова, всех епископов в Католической церкви назначает понтифик. Папа свободен в своем решении. Он сам определяет даты назначений, но ожидание может затянуться на неопределенный срок.

Новый глава архиепархии продолжит работу с католиками Москвы и России. В его ведении будут приходы, благотворительные и образовательные проекты. Решение Папы Римского станет важным событием для российских католиков.

