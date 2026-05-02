В Люберцах ликвидировали возгорание в многоквартирном доме

Возгорание произошло в доме № 54 по улице 3-е Почтовое отделение. Благодаря оперативным и слаженным действиям экстренных служб никто из жильцов не пострадал.

Жители дома были незамедлительно эвакуированы специалистами. На месте работали 9 единиц техники и 28 человек личного состава.

В 13:17 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 29 квадратных метров. В 14:37 объявлена полная ликвидация пожара.

Отдельная благодарность огнеборцам и всем экстренным службам за профессионализм и слаженность действий, ковровые помогли сохранить жизни люберчан.

Ранее в Сети опубликовали фото с места пожара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.

