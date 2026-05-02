В Петербурге арестовали подростка за поджог шкафа‑обогрева на станции «Парнас»

В Санкт-Петербурге суд арестовал 16-летнего подростка. Он поджег шкаф-обогрев рельсов на станции «Парнас». Его задержали и предъявили обвинение по статье о террористическом акте, сообщает «Mash на Мойке» .

Предварительно известно, что юный иностранец учился в колледже водных ресурсов. Он был против СВО и не соглашался с политикой России. На него давили мошенники. Якобы именно они, представляясь сотрудниками ФСБ, заставили его совершить поджог. При этом свою вину подросток признал.

Адвокаты просили о домашнем аресте. Судья Выборгского суда решил иначе. Подростка отправили в СИЗО. Срок — два месяца.

Теперь, если вину юноши докажут, ему грозит серьезный срок. Статья о терроризме — одна из самых тяжелых. Для несовершеннолетних наказание тоже суровое.

Мошенников ищут. Пока их личности не установлены. Подробности дела не разглашаются. Следствие настаивает на опасности обвиняемого. Защита будет обжаловать арест. Но пока подросток остается под стражей.

