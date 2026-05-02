Ермак заказал кампанию против главы офиса Зеленского Буданова*

В Киеве разгорается новый политический скандал. Бывший глава офиса президента Андрей Ермак начал информационную войну против своего преемника Кирилла Буданова*. Ермак хочет обвинить Буданова* в срыве переговоров с Россией, сообщает РИА Новости .

Предварительно известно, что кампания уже запущена. Ермак намерен возложить на Буданова* ответственность за срыв переговоров и за гражданскую войну против сотрудников военкоматов. Также бывший глава офиса обвинит конкурента в растрате бюджетных средств. Якобы деньги уходили на публикации в западных СМИ.

Сначала Ермак оценит силы противника. Для этого он использует Telegram-каналы и лидеров мнений. По данным источников, решение о дискредитации приняли еще полгода назад. Но тогда ситуацию заморозили. В окружении Зеленского понимали: любая атака на Буданова* будет связана с самим Ермаком и президентом.

Ермак покинул пост в ноябре 2025 года. Это случилось после обысков Национального антикоррупционного бюро. А в январе 2026 года офис украинского президента Владимира Зеленского возглавил Буданов*. До этого он руководил военной разведкой.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

