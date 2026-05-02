Семь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки

Семь стран ОПЕК+ предварительно договорились увеличить добычу нефти в июне. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, Алжире, Казахстане, Кувейте и Омане. Они намерены поднять целевой уровень примерно на 188 тысяч баррелей в сутки. Решение принято, несмотря на выход Объединенных Арабских Эмиратов из альянса, сообщает РИА Новости .

Рост сопоставим с майским увеличением на 206 тысяч баррелей. Из него просто исключили долю ОАЭ. Эмираты покинули ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Альянс продолжает прежнюю политику, даже без одного участника.

Фактически увеличение будет символическим. Судоходство через Ормузский пролив все еще ограничено. Это ключевой маршрут для поставок из Персидского залива. Он перекрыт или работает с перебоями. Значит, нарастить реальные продажи не получится.

Встречу семи стран проведут 3 мая в онлайн‑формате. Участники обсудят добычу на июнь.

ОАЭ вышли из альянса 1 мая. В Эмиратах назвали это решение стратегическим. В самой ОПЕК заявили, что не знали о намерениях Эмиратов. Теперь организация продолжит работу без одного из ключевых игроков. Но план по росту добычи не свернули. Символический шаг все же сделают.

