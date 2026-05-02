Киев пересмотрит мобилизацию студентов

На Украине могут отменить отсрочки для студентов. Властям не хватает людей в ВСУ

На Украине могут ужесточить мобилизацию студентов. Депутат от партии «Слуги народа» Александр Федиенко заявил, что власти пересмотрят отсрочки для учащихся. Цель — высвободить дополнительные силы для армии. Особенно это коснется тех, кто получает второе или последующее образование, пишет ТАСС .

Студентов хотят лишить льгот. В последнее время на Украине все чаще обсуждают ужесточение мобилизации. Сокращают число забронированных сотрудников на предприятиях. В субботу появилась информация, что военкоматы возобновят рейды по спортзалам.

Всеобщая мобилизация действует с февраля 2022 года. Ее неоднократно продлевали. Власти делают все, чтобы мужчины не уклонялись от службы. В соцсетях регулярно появляются видео насильственного призыва. Зафиксированы конфликты граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах.

Армия Украины остро нуждается в людях. Рейды в общественных местах активизируются. Мужчины призывного возраста пытаются любыми способами выехать из страны, часто рискуя жизнью. При этом столкновения с властями становятся все жестче.

В Киеве продолжают искать новые методы пополнения рядов военных. Отмена отсрочек для студентов — один из таких шагов. Если закон примут, в армию начнут забирать даже тех, кто еще учится. Этот вопрос пока обсуждается, но тенденция очевидна.

Мобилизационный ресурс на исходе, а власти ищут выход, и он может ударить по молодежи.

