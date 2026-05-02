Боевую гранату обнаружили у мусорки на северо-западе Москвы

Опасную находку сделали жители дома на Ясном проезде около 19 часов вечера в субботу, 2 мая. На место происшествия уже вызвали полицию и кинологов, пишет SHOT .

Место происшествия возле мусорного бака было оцеплено, чтобы не допустить случайных жертв.

Прибывшие на место саперы после осмотра подтвердили, что граната действительно является боевой.

В настоящий момент специалисты готовятся обезвредить боеприпас.

