Боевую гранату обнаружили у мусорки на северо-западе Москвы
Фото - © Медиасток.рф
Опасную находку сделали жители дома на Ясном проезде около 19 часов вечера в субботу, 2 мая. На место происшествия уже вызвали полицию и кинологов, пишет SHOT.
Место происшествия возле мусорного бака было оцеплено, чтобы не допустить случайных жертв.
Прибывшие на место саперы после осмотра подтвердили, что граната действительно является боевой.
В настоящий момент специалисты готовятся обезвредить боеприпас.
