сегодня в 13:08

В Сети появилось фото мощного пожара в Люберцах

Днем 2 мая в Сети опубликовали фото с места сильного пожара в Люберцах. На опубликованном кадре видно, что сразу несколько балконов в многоквартирном доме охватило пламя, сообщает «МК: срочные новости» .

На опубликованном фото видно, что верхний этаж многоквартирного дома охвачен открытым пламенем. Из-за этого угол дома сильно пострадал.

Также видны следы горения на этажах ниже — копоть на окнах, стенах и балконах. Очевидцы сообщают, что горят сразу несколько помещений.

Что стало причиной возгорания, уточняется. На момент публикации заметки информации о пострадавших или погибших не поступало.

