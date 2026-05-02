Финляндия начала артиллерийские учения в 70 км от границы России

Финляндия начала артиллерийские учения рядом с российской границей. Маневры получили название Northern Strike 26. Их проводят на полигоне Вуосанка в муниципалитете Кухмо. Расстояние до границы — всего 70 километров, сообщает РИА Новости .

В учениях участвуют 640 военнослужащих. Об этом сообщили финские Сухопутные силы. Солдаты отработают артиллерийские и минометные стрельбы. А также тактические боевые задачи. Количество задействованной техники не уточняется. Маневры продлятся до 12 мая.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее отмечал активность Финляндии. Тренировки войск усилились внутри страны и за рубежом. Масштаб маневров у границы увеличился. Москва примет это к сведению.

Россия учтет действия соседа в военно-политическом планировании. Напряжение на границе растет. Финляндия вступила в НАТО в 2023 году. С тех пор военная активность альянса у российских рубежей усилилась. Москва неоднократно выражала обеспокоенность.

