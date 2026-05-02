Пенсионер поверил лже-соседям и потерял 71 млн рублей в Москве

В Москве мошенники украли у 76-летнего пенсионера больше 71 миллиона рублей. Злоумышленники пригласили его в фальшивую группу соседей. Там он якобы заказал ключи от домофона. Следом ему пришло сообщение, в котором говорилось, что все его имущество распродадут, сообщает прокуратура Москвы .

Испугавшись, пенсионер заблокировал сделки с недвижимостью. Но потом ответил на звонок. Ему представились сотрудником полиции. Мужчине сказали, что против него действуют мошенники, а деньги нужно снять и перевести на безопасный счет. Для убедительности аферисты трижды подкладывали ему телефоны и липовые документы в почтовый ящик.

Полностью под контролем преступников пострадавший снимал накопления, а также продал два автомобиля. В дальнейшем он передал курьеру все деньги. Общая сумма превысила 71 миллион рублей.

Прокуратура напомнила россиянам, что сотрудники банка и полиции никогда не просят переводить деньги. Любую информацию от незнакомцев следует проверять и ни в коем случае не рекомендуется передавать персональные данные, а также коды из СМС посторонним лицам, кем бы они ни представлялись.

