Ефимов: идет благоустройство территории строящейся школы в Покровском-Стрешневе

На северо-западе Москвы в Покровском-Стрешневе стартовало благоустройство территории будущей школы. Сейчас на площадке монтируют фасад и кровлю, а внутри продолжаются отделочные работы, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Школа строится в рамках комплексного освоения участка площадью 160 га. Проект воплощает девелопер «Стадион „Спартак“ вместе с партнерами-инвесторами и компанией ПИК. Запуск школы снизит нагрузку на уже существующие учреждения образования в районе и обеспечит ребятам из Покровского-Стрешнева доступ к современной учебной и спортивной среде.

«Школа рассчитана на 850 мест и будет отличаться развитой спортивной инфраструктурой. Проектом предусмотрены спортивные залы высотой не менее шести метров, что соответствует требованиям к помещениям для проведения полноценных тренировок. На прилегающей территории планируется создать полноценный комплекс для физического развития детей. Здесь будет спортивное ядро с круговой и прямой беговыми дорожками, мини футбольное поле, площадки для волейбола, баскетбола, гимнастики и сдачи норм ГТО, сектор для прыжков в длину с разбега и зона для настольного тенниса», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что после ввода в эксплуатацию школу передадут в столичную систему образования.

Внутреннее пространство включит в себя универсальные и специализированные классы, лабораторно-исследовательские комплексы для естественных наук и места для индивидуальной работы, а также помещения для общешкольных событий и занятий физкультурой. Здание оборудуют тремя лифтами и всеми необходимыми инженерными системами.

В Департаменте градостроительной политики дополнили, что проект предусматривает полузамкнутый внутренний двор и светопрозрачный арочный переход, соединяющий блоки начальной и основной школы. Стены облицуют бетонной плиткой спокойных тонов, имитирующей кирпичную кладку, а входные группы выделят керамической плиткой. Благоустройство территории размером 1,9 га учитывает потребности разных возрастов: появятся обособленные зоны для младших и старших классов с теневыми навесами, а также площадки для спокойного отдыха и проведения линеек.

В блоке начальной школы спроектированы универсальные учебные помещения и лабораторно-исследовательский комплекс для знакомства с естествознанием. Для учеников основной школы подготовят как универсальные, так и специализированные кабинеты, включая пространства для углубленных занятий ИТ-технологиями: зоны разработки и тестирования устройств, моделирования и программирования, перечислили в Градостроительном комплексе Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал про строительство в Солнцеве школы на 825 мест с ИТ-полигоном и робоклассом.

Строительство в столице соцобъектов соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».