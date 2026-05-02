Мясо, угли и «куратор»: как работают платные туры на шашлыки и что в них входит

Жители РФ отправляются в «шашлычные туры» за 12 тыс рублей с человека

На фоне потепления в России зафиксирован спрос на новый формат организованного отдыха — однодневные поездки на природу для приготовления мяса на углях. Стоимость участия в таком «шашлычном туре» составляет 12 тыс. рублей, сообщает SHOT .

В рамках программы куратор собирает группу до восьми человек и проводит обучение основам полевой кухни с выездом в лес.

Программа обучения включает в себя теоретическую и практическую части: выбор качественных мяса и углей, поиск подходящей локации для отдыха, а также правила установки мангала и подготовки шампуров.

Подобные предложения ориентированы на людей, не имеющих компании для отдыха в праздничные дни, или на тех, кто не умеет жарить шашлык самостоятельно.

В цену путевки уже включен необходимый набор продуктов и инвентаря: замаринованное мясо, сосиски, картофель, вода, индивидуальные мангалы для каждого участника, средства для розжига и аптечка.

Организаторы выездов также допускают наличие у туристов алкогольных напитков, которые могут быть использованы как для кулинарных целей, так и для сопровождения трапезы.

