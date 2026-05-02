Доставка в глушь: в России разрешили аптеки на колесах в селах

сегодня в 16:15

Путин разрешил эксперимент по продаже медикаментов через передвижные аптеки

Президент России Владимир Путин подписал закон о старте масштабного эксперимента по реализации лекарственных средств через специализированные мобильные пункты. Пилотный проект начнется 1 сентября 2026 года и продлится до 1 сентября 2029 года, документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Инициатива коснется сел и деревень, где отсутствуют стационарные аптеки, медицинские учреждения или индивидуальные предприниматели, обладающие лицензией на фармацевтическую деятельность.

Согласно документу, передвижной аптечный пункт представляет собой изолированный модуль на базе транспортного средства с отдельной кабиной для водителя. Такая мобильная точка будет функционировать как подразделение действующей аптечной организации.

Автомобиль обязан иметь специальное оснащение, обеспечивающее полную автономность работы и соблюдение условий хранения препаратов. Контроль за соблюдением всех требований в рамках эксперимента возложен на Росздравнадзор.

Ассортимент таких аптек будет включать как востребованные лекарства, так и препараты, доставляемые под индивидуальный заказ. Однако законом установлен перечень ограничений: через мобильные пункты запрещено продавать радиофармацевтические и иммунобиологические средства, а также медикаменты, содержащие сильнодействующие, психотропные или наркотические вещества.

Конкретный регламент проведения эксперимента предстоит определить Правительству РФ. Новый формат торговли призван значительно повысить доступность медицинской помощи для жителей труднодоступных территорий, избавляя их от необходимости совершать поездки в крупные города за базовыми медикаментами.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.