Нейросетям вход воспрещен: Путин запретил использовать ИИ-картинки в агитации

В РФ больше нельзя использовать ИИ-картинки с людьми в агитации

Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий поправки к избирательному законодательству. Они вводят строгие ограничения на применение искусственного интеллекта в агитационных кампаниях, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный документ.

Согласно новым нормам, запрещается использовать созданные нейросетями изображения и голоса людей, включая вымышленных персонажей или умерших личностей. Применение ИИ-технологий теперь разрешено исключительно для генерации контента, касающегося самих кандидатов или лиц, официально подтвердивших свое согласие на такие манипуляции.

Изменения затронули законы о выборах депутатов Государственной думы и об основных гарантиях избирательных прав граждан. Одним из ключевых нововведений стало расширение правил использования реальных материалов.

Теперь в предвыборных роликах и листовках могут фигурировать фото и голоса любых граждан страны старше 18 лет при наличии их письменного одобрения. До принятия этого документа правила были более жесткими и позволяли демонстрировать только самих кандидатов, в том числе в окружении неопределенного круга лиц.

Отдельное внимание в законе уделено взаимодействию с лицами, аффилированными с иностранными агентами. Использование их изображений или записей голоса в рамках агитации теперь в обязательном порядке должно сопровождаться соответствующей маркировкой.

