Индонезия до конца года хочет купить 150 миллионов баррелей российской нефти

Индонезия официально подтвердила начало поставок нефти из России. Об этом заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия, пишет РИА Новости .

По словам Лахадалия, топливо поступит в ближайшее время. Джакарта намерена закупить до 150 миллионов баррелей до конца 2026 года.

Министр подчеркнул: главное — заполнить внутренние запасы. Индонезия нуждается в дизеле и бензине всех марок. Политические риски в настоящее время отходят на второй план. Лахадалия заявил, что государство обязано гарантировать наличие топлива. Это гораздо важнее.

Конкретные цены и механизмы закупок бизнес решит сам. Джакарта также рассматривает импорт сжиженного нефтяного газа (LPG). Пока этот вопрос на стадии обсуждения. Итоговое решение еще не принято.

Запад вводит санкции против российской энергетики, но Индонезия продолжает диалог. Азиатские страны все чаще выбирают прагматизм. Россия наращивает поставки на Восток. Сотрудничество с Джакартой становится еще одним шагом в этом направлении. Экономика берет свое.

