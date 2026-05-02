Вместо отпуска — арест: дебоширка из Внуково «накричала» себе на 15 суток
В московском аэропорту Внуково задержали женщину, устроившую инцидент в зоне таможенного контроля. В материалах дела говорится, что нарушительница вела себя крайне агрессивно: громко кричала, использовала нецензурную лексику и размахивала руками, за что и была арестована на 15 суток, сообщает «112».
Она игнорировала требования сотрудников полиции успокоиться. Также дебоширка отказалась предъявить паспорт.
В дальнейшем женщина оказала сопротивление при задержании и отказалась пойти в дежурную часть для разбирательства.
В ходе судебного заседания нарушительница признала свою вину лишь частично. Поведение объяснила сильной усталостью, заявив, что практически не помнит детали случившегося в тот день.
Суд назначил женщине 15 суток административного ареста.
