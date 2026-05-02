Матч под угрозой: атака БПЛА помешала вылету ФК «Уфа» на игру с «Хабаровском»

Футбольный клуб «Уфа» не смог вылететь на игру в Хабаровск из-за угрозы атаки БПЛА ВСУ в Республике Башкортостан. Суммарно в воздушной гавани отменили шесть рейсов, сообщает SHOT .

Три из них были на прилет и столько же на вылет.

На одном из самолетов должны были поехать игроки ФК «Уфа». У них была запланировала пересадка в Новосибирске.

3 мая ФК «Уфа» должен был играть с «СКА-Хабаровск». Матч запланирован на 17:00 по хабаровскому времени или 10:00 по московскому.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.