Германия формирует танковую бригаду в Литве. Переброска идет любой ценой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bild.

Штаб 45-й бригады уже размещен в Вильнюсе. Решение принял глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. В Литву направят около 5 тысяч военных.

Бригаду возглавил бригадный генерал Кристоф Хубер. Он заявил, что безгранично верит в НАТО и его силы. Подразделение должно стать боеготовым к 2027 году. Немцы обещают защищать каждый сантиметр восточного фланга.

В бригаду отправляют все, что не приколочено к полу, но есть трудности. Задерживаются системы ПВО Skyranger, что делает части уязвимыми для дронов. Пока их прикрывают стрелковым оружием. Бундесвер также испытывает кадровый голод. Власти обещают бонусы и налоговые льготы, чтобы мотивировать солдат ехать в Литву.

Российские власти не раз выражали обеспокоенность активностью НАТО у границ. В МИД РФ напоминают о готовности к диалогу, но на равноправной основе. В Москве требуют от Запада прекратить милитаризацию континента. Германия же форсирует создание бригады. Игнорировать это Россия не намерена, в случае необходимости будут приняты соответствующие меры.

