Более 300 семей переедут из аварийного жилья в новый дом уже в 2027 году в Щелково

Новую многоэтажку строят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», в нее переедут жители аварийных домов в микрорайоне Дальний Воронок. Пятисекционный дом — разной этажности: 1,2,4 и 5 секции будут 15-тиэтажными, а 3-я — 17 этажей в высоту.В многоквартирном доме проектом предусмотрено 330 квартир: 97- однокомнатных, 155-двухкомнатных, 74-трехкомнатных, 4-четырехкомнатных. В них переедут порядка 1000 жителей аварийных домов. Всего в программе переселения из аварийного и ветхого жилья микрорайона Дальний Воронок участвуют 2300 граждан.Новая многоэтажка расположена в районе с развитой инфраструктурой — в пешей доступности жителей будут детский садик, школа, кинотеатр, спортивный зал, автобусные остановки.Завершат строительство объекта в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению ветхого жилья.

«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.