Суд отправил под домашний арест топ-менеджера ВЭБа Артема Довлатова

Тверской суд Москвы арестовал заместителя председателя ВЭБ.РФ и члена совета директоров «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» Артема Довлатова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает ТАСС .

Следственные действия в отношении Довлатова прошли 27 апреля. По ходатайству следователя МВД суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Под стражей в собственном доме топ-менеджер проведет два месяца.

Предварительно известно, что уголовное дело связано с событиями, которые произошли в 2016 году. Подробности дела пока не разглашаются. Ни сам Довлатов, ни представители ВЭБ.РФ официально не комментируют обвинения.

Статья 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» предусматривает для фигурантов крупные штрафы и реальные сроки. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

