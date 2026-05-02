Сергиев Посад участвует во Всероссийском голосовании за благоустройство территорий

От Сергиево-Посадского округа во Всероссийском голосовании за благоустройство территорий участвуют четыре объекта: территория у дома № 13А на улице Чайковского, сквер на улице Дружбы, 4В, сквер Загорского в Спортивном переулке и парк на площади Юннатов на Козьей горке. Старт онлайн-голосованию дал Президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщила пресс-служба администрации городского округа Сергиев Посад.

Каждый житель Подмосковья старше 14 лет может выбрать места, которые, по его мнению, нуждаются в благоустройстве. Голосование будет проходить до 12 июня на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru.

«За пять лет в округе по Народной программе партии „Единая Россия“ привели в порядок около 17 общественных мест. Одно из них — сквер в поселке Реммаш. Его благоустраивали в 2025 году по инициативе губернатора Московской области и партии „Единая Россия“ за счет муниципального бюджета, чтобы сделать поселок более удобным для жизни. Жители очень рады», — отметил Тимофей Лагутин, депутат Совета Сергиево-Посадского городского округа.

Один из значимых объектов благоустройства в этом году — проект водный сад «Северные пруды» на улице Северо-Озерной. Напомним, что проект «Северные пруды» победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Сейчас идет активная фаза строительства. «Северные пруды» планируется завершить в конце августа — начале сентября.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.