Строительство образовательного учреждения проинспектировали в Мытищах

В «Пироговской Ривьере» продолжается регулярный контроль строительства новой школы на 600 мест. 28 апреля Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая совместно с мытищинским городским прокурором Никитой Брыкиным, Главгосстройнадзором и депутатским корпусом проверила ход и динамику работ, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

«Новая школа будет иметь переменную этажность — 3 и 4 этажа. Кроме обычных классов, здесь появятся лаборатории, компьютерные кабинеты, просторные и светлые спортивные и актовый залы. Также на территории будет спортивное ядро и игровые площадки для ребят», — отметила Юлия Купецкая.

На сегодняшний день ведутся чистовая отделка помещений, устройство потолков, укладка линолеума в кабинетах. Начата установка дверей. На прилегающей территории застройщик приступил к монтажу ограждений спортивных площадок. Составлен график производства работ со сроком завершения до 30 июня. Открытие планируется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область расселяет аварийное жилье с опережением за счет дополнительных средств из регионального бюджета.

«Единая информсистема для аварийного жилья — это тоже национальный проект, и все, кто сегодня участвует в ВКС (совещании по видео-конференц-связи — ред.), эту тему знают. Каждый регион в нашей стране в рамках нацпроекта расселяет аварийное жилье. Могу смело предположить, а, скорее, даже заявить, что мы это делаем опережающими темпами», — сказал Андрей Воробьев.