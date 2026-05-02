В Реутове открыли мемориальную доску погибшему герою СВО

29 апреля в Реутове на фасаде дома по адресу ул. Дзержинского, д. 8 установили мемориальную доску в память о погибшем в зоне проведения специальной военной операции сержанте Анисимове Геннадии Сергеевиче. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

В памятном мероприятии приняли участие депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов, заместитель главы Реутова Оксана Зотова, председатель городского Совета депутатов Геннадий Коконин, заместитель председателя Совета депутатов Анна Бабалова, социальный координатор муниципального отдела фонда «Защитники Отечества» Елена Питьева, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Александр Манаенко, родные и боевые товарищи военнослужащего, а также кадеты и юнармейцы.

Право открыть мемориальную доску предоставили матери и сыну героя — Наталье Николаевне и Артему Геннадьевичу.

По окончании церемонии реутовчане возложили красные гвоздики и почтили память бойца минутой молчания. Установка мемориальной доски на фасаде дома, в котором вырос Геннадий Анисимов, стала значимым и символичным актом признательности за подвиг, совершенный им во имя Отечества.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.