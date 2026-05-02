В Подмосковье полыхает заброшенный склад

сегодня в 19:04

В подмосковном Краснозаводске вспыхнул заброшенный склад. Происшествие случилось в районе проезда Летчика Николая Монетова, сообщает Telegram-канал «112» .

Информацию о пожаре подтвердили в МЧС. Огонь охватил складское здание и быстро распространился по территории объекта. На опубликованных кадрах видно, что от горящего объекта в небо поднимается густой черный дым.

К ликвидации возгорания были привлечены значительные силы: 28 спасателей и семь единиц специальной техники. Совместными усилиями пожарным удалось взять ситуацию под контроль — площадь горения ограничили двумя тысячами квадратных метров.

Данных о пострадавших в результате происшествия не поступало.

