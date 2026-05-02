«Забивные» из Армавира: в Сочи девушки охотились на туристов из-за «неуважения»

«Забивные девушки» напали на туристов и сотрудников охраны в Сочи

В Сочи Краснодарского края две «забивные» девушки напали на группу туристов на улице Ялтинской. Конфликт начался в одном из заведений, когда одна из отдыхающих попросила местных жительниц отойти от двери, чтобы закрыть ее, сообщает Baza .

В ответ на это пострадавшую начали оскорблять и угрожать ей. Она попробовала уйти.

Но пострадавшую догнали, повалили на землю и избили. После того как очевидцы вмешались в драку, нападавшие начали преследовать компанию на автомобиле до одного из санаториев.

У входа в него агрессивные женщины напали на сотрудников охраны. Один из них потерял сознание от удара об асфальт.

Пострадавшая туристка зафиксировала побои и обратилась в правоохранительные органы. Выяснилось, что ранее от действий этих же женщин пострадали еще как минимум две девушки. Одна из них на момент инцидента была несовершеннолетней.

Полиция установила личности вероятных участниц нападения — ими оказались приезжие из Армавира и Отрадненского района в возрасте 25 и 31 года.

На допросе задержанные объяснили свои действия защитой «оскорбленной чести». По их версии, туристка спровоцировала их неприличным жестом, что и послужило причиной для применения физической силы.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.