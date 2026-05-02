сегодня в 18:52

Зеленский ввел санкции против бывшего главы своего офиса Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда лиц, среди которых оказался его бывший руководитель администрации Андрей Богдан. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте украинского лидера.

Помимо экс-главы президентского офиса, ограничительные меры затронули нескольких других фигурантов. В их числе — предприниматель Богдан Пукиш, имеющий связи с Виктором Медведчуком, возглавляющим совет движения «Другая Украина».

Под санкции также попали российский бизнесмен Алан Кирюхин и двое представителей российского олимпийского спорта — Станислав Поздняков и Михаил Мамиашвили, которых украинская сторона охарактеризовала как пропагандистов.

В офисе Зеленского сообщили, что введенные санкции включали несколько направлений: заморозку активов, запрет на торговую деятельность, а также лишение государственных наград Украины. Помимо этого, ограничения не позволяли фигурантам санкционного списка переводить капиталы за рубеж.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.